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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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На ПМЭФ губернатор Югры Наталья Комарова подпишет ряд важных соглашений
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комарова наталья владимировна губернатор ханты-мансийского автономного округа-югры (2018) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Стала известна программа мероприятий, в которых примет участие глава региона.

24 мая с утра губернатор выступит в дискуссии "Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше" и поучаствует деловом завтраке "Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее". Также запланирована рабочая встреча с заместителем гендиректора "Газпром нефть" Александром Дыбалем.

Ожидается, что глава региона встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой и подпишет дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по реализации проекта агентства "Магазин верных решений".

Во второй половине дня в планах - рабочие встречи с гендиректором "Ростех" Сергеем Чемезовым, с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым.

25 мая Наталья Комарова принимает участие в деловом завтраке Сбербанка "Новая экономическая повестка: что, как, кто?", у нее намечена встреча с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, гендиректором "Газпром нефть" Александром Дюковым и подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефть" в отношении заключения специальных инвестиционных контрактов в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".

Губернатор примет участие в заседании консультативной комиссии госсовета РФ по теме "О вопросах, поставленных Владимиром Путиным в майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта будет подписано между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерством спорта РФ.

Ожидаются и другие мероприятия и встречи губернатора Югры на полях ПМЭФ.

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24.05.2018 08:40 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
10:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 03:17 Мск
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На ПМЭФ губернатор Югры Наталья Комарова подпишет ряд важных соглашений
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