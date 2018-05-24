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Новости
24.05.2018 07:55 Мск (09:55 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Краснодарский край после резонансного убийства женщины направлена комиссия центрального аппарата МВД
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Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

В Краснодарский край направлена комиссия центрального аппарата МВД России. Поводом стало резонансное убийство многодетной матери.
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"ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшим за собой совершение тяжкого преступления. Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего в регион направлена комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и оперативного управления МВД России", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, комиссией будут тщательно изучены все имеющиеся материалы, а также дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории.

"В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности", - заверила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что по "горячим следам" была установлена причастность к убийству 16-летнего подростка, который был задержан. Спустя несколько дней был также установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В указанном заведении также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний был ранее знаком.

"Когда последняя собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Далее злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись", - говорится в материалах уголовного дела.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей.

Добавим, также в Краснодарский край по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прибывает его старший помощник Игорь Комиссаров. Сегодня он проведет встречу с местными жителями.

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24.05.2018 07:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 13:03 Мск
В краснодарский поселок, где случилось резонансное убийство многодетной матери, отправится помощник Бастрыкина








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В Краснодарский край после резонансного убийства женщины направлена комиссия центрального аппарата МВД
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