Крыша протекает, на стенах плесень: на Среднем Урале закрыли несколько помещений детсада "Семицветик"

Серовский районный суд Свердловской области принял решение закрыть несколько помещений детского сада №9 "Семицветик" на 90 суток из-за санитарных нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

При проверке помещений в детском саду №9 сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что стены и потолок здания местами поражены грибком, а отделка стен и потолка не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию. Кроме того, из-за нарушений кровли здания с потолка и по стенам стекает вода.

В связи с этим в садике приостановили деятельность музыкального зала, спальни группы №6 и лестничной площадки, ведущей на 2 этаж коридора между группой № 5 и № 6.

Как следует из сообщения Роспотребнадзора, информация о нарушениях в детском саду доведена до сведения главы администрации города, серовского городского прокурора и начальника управления образования серовского городского округа.