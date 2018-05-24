Топ-менеджмент "Русала" подал в отставку. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
С 23 мая свой пост покидает гендиректор Александра Бурико. Ее обязанности будет исполнять 52-летний Евгений Никитин.
С 28 июня совет директоров компании покидают также Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
В сообщении компании говорится, что они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".
Отставки руководителей компании стали частью шагов по обеспечению вывода "Русала" из-под действия санкций.
В заявлении сообщается, что с апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, вела постоянный диалог властями США, пытаясь добиться снятия режима санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
"Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.
Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".
Позже стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в En+ ниже 50%.