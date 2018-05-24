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Новости
24.05.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
экономика | В России
Топ-менеджмент "Русала" подал в отставку
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Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2010) | Фото: vesti.kz

Топ-менеджмент "Русала" подал в отставку. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
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С 23 мая свой пост покидает гендиректор Александра Бурико. Ее обязанности будет исполнять 52-летний Евгений Никитин.

С 28 июня совет директоров компании покидают также Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

В сообщении компании говорится, что они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

Отставки руководителей компании стали частью шагов по обеспечению вывода "Русала" из-под действия санкций.

В заявлении сообщается, что с апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, вела постоянный диалог властями США, пытаясь добиться снятия режима санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.​

"Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".

Позже стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в En+ ниже 50%.

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24.05.2018 07:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Топ-менеджмент "Русала" подал в отставку
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