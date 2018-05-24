Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о едином дне голосования

в этот день
24.05.18
06:22
В Екб.08:22
За кокаин Локтя платили политические конкуренты?
Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении
Главное
ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

Тема дня
Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1215



Новости
24.05.2018 06:09 Мск (08:09 Екб)
политика | В России
Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о едином дне голосования
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

праймериз, урна (2016) | Фото:Накануне.RU

Рабочая группа при администрации президента соберется для обсуждения избирательного законодательства после региональных выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Читайте также:

Она призывает обсудить перенос даты голосования. По словам Памфиловой, "проблема даты, когда оптимально проведение единого дня голосования, уже перезрела". С 2013 года региональные выборы в РФ проходят во второе воскресенье сентября. Дискуссия по поводу даты идет фактически с момента отмены двух дней голосования, которые прежде проходили в марте и октябре. Изначально коммунисты и справороссы выступали против проведения выборов фактически в сезон отпусков. "Когда наиболее удобно для избирателей — это предмет рассмотрения рабочей группы, которая осенью, после единого дня голосования, под эгидой АП возобновит свою очень интенсивную работу",— сказала глава ЦИКа.

Обсудить изменение избирательного законодательства в апреле 2017 года требовали лидеры всех думских партий, кроме "Единой России". Они просили в письме на имя президента Владимира Путина принять решение об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для парламентских партий. Рабочая группа при АП во главе с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко собралась уже после старта региональной избирательной кампании — в конце июня 2017 года. По итогам глава ЦИКа заявила, что участники совещания, включая представителей партий и экспертов, высказались против муниципального фильтра: "Надеюсь, что в будущем мы эту проблему решим и отменим". Поздней глава ЦИКа уточняла, что настаивает на смягчении фильтра.

В думских партиях говорят, что после этого не слышали больше о заседаниях рабочей группы. По словам источника в Госдуме, Элла Памфилова продвигает идею переноса единого дня голосования и отмену муниципального фильтра, однако пока "она никого не убедила". Член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов говорит, что обсуждать изменения важно после "обобщения практики". По его словам, мониторинговая группа СПЧ тоже может представить свои предложения, например, "пересмотр нормы об удалении спецсубъектов с участков — потому что удаление только по решению суда не работает".

Источник в АП сказал, что очередное заседание группы — "абсолютно рабочий процесс": "Прошли выборы, на которых были использованы новые механизмы — например, "Мобильный избиратель". Если эти технологии использовать на выборах в регионах, это потребует корректировки законодательства". По словам собеседника в АП, рабочая группа "проанализирует прошедшие выборы". Говорить о том, будет ли обсуждаться на заседании корректировка муниципального фильтра и перенос даты голосования, он отказался.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что выступает против переноса дня голосования и отмены фильтра.

В начале июня объявят кампании по выборам губернаторов (пройдут в 20 регионах, если не будет новых отставок), пишет газета "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов вместе с несколькими однопартийцами внес в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования на конец марта.

Другие новости по темам: Элла Памфилова, единый день голосования, выборы
24.05.2018 06:09 Мск | Денис Линов
08:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 06:30 Мск
Зюганов предложил перенести единый день голосования на конец марта








Добавить комментарий:

Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о едином дне голосования
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+