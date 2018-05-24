Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о едином дне голосования

Рабочая группа при администрации президента соберется для обсуждения избирательного законодательства после региональных выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она призывает обсудить перенос даты голосования. По словам Памфиловой, "проблема даты, когда оптимально проведение единого дня голосования, уже перезрела". С 2013 года региональные выборы в РФ проходят во второе воскресенье сентября. Дискуссия по поводу даты идет фактически с момента отмены двух дней голосования, которые прежде проходили в марте и октябре. Изначально коммунисты и справороссы выступали против проведения выборов фактически в сезон отпусков. "Когда наиболее удобно для избирателей — это предмет рассмотрения рабочей группы, которая осенью, после единого дня голосования, под эгидой АП возобновит свою очень интенсивную работу",— сказала глава ЦИКа.

Обсудить изменение избирательного законодательства в апреле 2017 года требовали лидеры всех думских партий, кроме "Единой России". Они просили в письме на имя президента Владимира Путина принять решение об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для парламентских партий. Рабочая группа при АП во главе с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко собралась уже после старта региональной избирательной кампании — в конце июня 2017 года. По итогам глава ЦИКа заявила, что участники совещания, включая представителей партий и экспертов, высказались против муниципального фильтра: "Надеюсь, что в будущем мы эту проблему решим и отменим". Поздней глава ЦИКа уточняла, что настаивает на смягчении фильтра.

В думских партиях говорят, что после этого не слышали больше о заседаниях рабочей группы. По словам источника в Госдуме, Элла Памфилова продвигает идею переноса единого дня голосования и отмену муниципального фильтра, однако пока "она никого не убедила". Член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов говорит, что обсуждать изменения важно после "обобщения практики". По его словам, мониторинговая группа СПЧ тоже может представить свои предложения, например, "пересмотр нормы об удалении спецсубъектов с участков — потому что удаление только по решению суда не работает".

Источник в АП сказал, что очередное заседание группы — "абсолютно рабочий процесс": "Прошли выборы, на которых были использованы новые механизмы — например, "Мобильный избиратель". Если эти технологии использовать на выборах в регионах, это потребует корректировки законодательства". По словам собеседника в АП, рабочая группа "проанализирует прошедшие выборы". Говорить о том, будет ли обсуждаться на заседании корректировка муниципального фильтра и перенос даты голосования, он отказался.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что выступает против переноса дня голосования и отмены фильтра.

В начале июня объявят кампании по выборам губернаторов (пройдут в 20 регионах, если не будет новых отставок), пишет газета "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов вместе с несколькими однопартийцами внес в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования на конец марта.