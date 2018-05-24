В Екатеринбурге начинается суд о двойном убийстве из-за драгоценных монет

24 мая в Свердловском областном суде начинается процесс по делу о разбойном нападении и двойном убийстве из-за драгоценных монет.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Убийство было совершено в апреле 2017 года в поселке Малышева Асбестовского городского округа. Как считает следствие, подсудимый проник в дом своих знакомых с целью хищения драгоценных монет, убил двух человек и поджег дом.

Напомним, мужчина сообщил, что был ранее знаком с убитыми и бывал у них дома. Он знал, что в доме имеются две драгоценные раритетные монеты и решил совершить нападение для хищения этих монет. Преступник пришел в дом к паре и поочерёдно нанёс металлической трубой несколько ударов каждому, после чего забрал из прикроватной тумбочки две раритетные монеты. Впоследствии подозреваемый продал их за 7 тыс. руб.