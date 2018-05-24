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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
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Новости
24.05.2018 03:17 Мск (05:17 Екб)
политика | В России | За рубежом
Макрон едет на ПМЭФ, чтобы "привести Россию в Европу"
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию великой страной, которая может стать партнером.
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"Вести диалог, чтобы прийти к общим подходам, не забывая о разногласиях" - так министр обозначил цель предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум. Ле Дриан отметил, что "у Парижа есть и разногласия, и точки соприкосновения с Москвой". "Но Россия - великая страна, она может стать партнером", - заявил министр.

Визит Макрона пройдет 24-25 мая. Президент Франции в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях ПМЭФ, а также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам французский президент в интервью газете Le Journal du Dimanche в начале мая заявил: "Я хочу вести стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, привести Россию в Европу и не дать ей замкнуться в себе". За этими словами - не только большие политические амбиции 40-летнего французского президента, но и признание того факта, что без участия России невозможно решить актуальные европейские и мировые проблемы.

По общему мнению экспертов, именно международная проблематика окажется в центре внимания на переговорах двух лидеров. И одной из главных тем станет ситуация, сложившаяся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

По словам экспертов, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, старательно дистанцировавшегося от России, Макрон все-таки предпочитает диалог. И старательно готовится к нему: по свидетельству Le Journal du Dimanche, незадолго до поездки в Россию он пригласил в Елисейский дворец ряд экспертов, в том числе историка украинского происхождения Антуана Аржаковского и философа Мишеля Ельчанинова, автора книги "В голове Владимира Путина", в которой российский лидер представлен носителем консервативной идеологии, имеющий "секретный план" - разделить Европу, чтобы завладеть ею, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, в августе глава Франции заявил о важности диалога с Россией по украинскому вопросу. Ранее, по данным СМИ, главы государства обсуждали возможное вхождение французской нефтяной компании Total в проекте НОВАТЭКА "Арктик СПГ-2".

Другие новости по темам: Эмманюэль Макрон, ПМЭФ
24.05.2018 03:17 Мск | Денис Линов
05:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.10.2017 07:43 Мск
СМИ: Макрон по приглашению Путина посетит ПМЭФ








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Макрон едет на ПМЭФ, чтобы "привести Россию в Европу"
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