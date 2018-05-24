Макрон едет на ПМЭФ, чтобы "привести Россию в Европу"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию великой страной, которая может стать партнером.

"Вести диалог, чтобы прийти к общим подходам, не забывая о разногласиях" - так министр обозначил цель предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум. Ле Дриан отметил, что "у Парижа есть и разногласия, и точки соприкосновения с Москвой". "Но Россия - великая страна, она может стать партнером", - заявил министр.

Визит Макрона пройдет 24-25 мая. Президент Франции в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях ПМЭФ, а также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам французский президент в интервью газете Le Journal du Dimanche в начале мая заявил: "Я хочу вести стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, привести Россию в Европу и не дать ей замкнуться в себе". За этими словами - не только большие политические амбиции 40-летнего французского президента, но и признание того факта, что без участия России невозможно решить актуальные европейские и мировые проблемы.

По общему мнению экспертов, именно международная проблематика окажется в центре внимания на переговорах двух лидеров. И одной из главных тем станет ситуация, сложившаяся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

По словам экспертов, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, старательно дистанцировавшегося от России, Макрон все-таки предпочитает диалог. И старательно готовится к нему: по свидетельству Le Journal du Dimanche, незадолго до поездки в Россию он пригласил в Елисейский дворец ряд экспертов, в том числе историка украинского происхождения Антуана Аржаковского и философа Мишеля Ельчанинова, автора книги "В голове Владимира Путина", в которой российский лидер представлен носителем консервативной идеологии, имеющий "секретный план" - разделить Европу, чтобы завладеть ею, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, в августе глава Франции заявил о важности диалога с Россией по украинскому вопросу. Ранее, по данным СМИ, главы государства обсуждали возможное вхождение французской нефтяной компании Total в проекте НОВАТЭКА "Арктик СПГ-2".