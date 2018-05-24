Порошенко заплатил за встречу с Трампом - СМИ

Украинский президент Петр Порошенко заплатил адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну до $600 тыс. за встречу с президентом США.

Как сообщает телеканал BBC, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника администрации украинского лидера, посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем просто протокольное фото с главой белого Дома, которое президент Украины потом выдал за "переговоры".

По данным BBC, встреча, которая продолжалась всего две минуты, могла и вовсе не состояться, так как украинские лоббисты и Майкл Коэн до последнего не могли договориться о сумме. Как предполагается, сам президент США не знал о "взносе" своему адвокату, сообщает Газета.ru.

Напомним, встреча Порошенко и Трампа, о которой идет речь, состоялась 12 июня 2017 года.