Кудрин покинул должность главного аналитик "Сбербанк CIB"

Руководитель аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Александр Кудрин с 23 мая больше не занимает эту должность.

Кудрин уволен по соглашению сторон. Об его уходе стало известно на следующий день после того, как "Сбербанк CIB" покинул его подчиненный - аналитик Александр Фэк, который являлся одним из авторов отчета, в котором говорилось, что главными бенефициарами крупных проектов "Газпрома" - газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" - являются подрядчики "Газпрома" – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Отчет выпустили "с нарушением внутренних регламентов компании" и "с грубыми нарушениями этических норм", передала в среду пресс-служба слова президента Сбербанка Германа Грефа.

"Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать, - заявил Греф. - Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому"Сбербанк CIB" принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться", пишет газета "Ведомости".