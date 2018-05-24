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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
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Новости
24.05.2018 01:09 Мск (03:09 Екб)
экономика | В России
Кудрин покинул должность главного аналитик "Сбербанк CIB"
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Александр Кудрин (2018) | Фото: finparty.ru

Руководитель аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Александр Кудрин с 23 мая больше не занимает эту должность.

Кудрин уволен по соглашению сторон. Об его уходе стало известно на следующий день после того, как "Сбербанк CIB" покинул его подчиненный - аналитик Александр Фэк, который являлся одним из авторов отчета, в котором говорилось, что главными бенефициарами крупных проектов "Газпрома" - газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" - являются подрядчики "Газпрома" – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Отчет выпустили "с нарушением внутренних регламентов компании" и "с грубыми нарушениями этических норм", передала в среду пресс-служба слова президента Сбербанка Германа Грефа.

"Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать, - заявил Греф. - Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому"Сбербанк CIB" принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться", пишет газета "Ведомости".

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24.05.2018 01:09 Мск | Денис Линов
03:09 Екб


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Кудрин покинул должность главного аналитик "Сбербанк CIB"
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