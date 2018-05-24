Помпео заявил о необходимости дальнейших шагов против "Северного потока — 2"

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока — 2".

Госсекретарь США сообщил об этом во время обсуждения американского бюджета на 2018 год. По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать России из-за зависимости от российского газа, а потому нельзя допустить ухудшения ситуации. Помпео отметил, что у Вашингтона есть возможность снизить зависимость ЕС от России и обеспечить доставку энергоресурсов "через Кавказ и другие страны", сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться за "Северный поток".