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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
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Новости
24.05.2018 01:05 Мск (03:05 Екб)
политика | В России | За рубежом
Помпео заявил о необходимости дальнейших шагов против "Северного потока — 2"
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока — 2".
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Госсекретарь США сообщил об этом во время обсуждения американского бюджета на 2018 год. По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать России из-за зависимости от российского газа, а потому нельзя допустить ухудшения ситуации. Помпео отметил, что у Вашингтона есть возможность снизить зависимость ЕС от России и обеспечить доставку энергоресурсов "через Кавказ и другие страны", сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться за "Северный поток".

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24.05.2018 01:05 Мск | Денис Линов
03:05 Екб


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Помпео заявил о необходимости дальнейших шагов против "Северного потока — 2"
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