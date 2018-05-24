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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
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экономика ;
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Новости
24.05.2018 00:41 Мск (02:41 Екб)
политика | В России | За рубежом
Скрипаль заявила, что хотела бы вернуться в Россию
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(2018) | Фото: AP

Дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль дала первое интервью после выздоровления.
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Как рассказала женщина агентству Reuters, она надеется вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе".

Скрипаль сама вышла на Reuters через британскую полицию. Как говорят в агентстве, это было заранее подготовленное заявление, зачитанное на камеру: Скрипаль отказалась отвечать на вопросы журналистов. Тем не менее, эфир был прямым, а видео снято на открытом воздухе. На записи видно, что на шее у Юлии имеется шрам, которого раньше не было. Скрипаль отмечает, что прервала молчание, чтобы "прояснить несколько вопросов".

Как сообщила женщина, она находилась в коме 20 дней и ей до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нее и ее отца было совершено "подобное нападение". "Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим", - сказала она.

В своем заявлении Скрипаль выражает признательность российскому посольству за предложенную помощь. При этом женщина отмечает, что пока не хочет ею пользоваться и просит уважать личную жизнь ее и ее отца.

По сообщению Reuters, Скрипаль находится в одном из безопасных мест в Лондоне, сообщают "Ведомости".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что экс-полковник ГРУ "чувствует себя достаточно хорошо" для того, чтобы быть выписанным из больницы. После этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал сведения о выздоровлении Сергея Скрипаля.

Напомним, дочь экс-полковника ГРУ Юлия покинула больницу в апреле, однако британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ней. Ранее в российском посольстве выразили мнение, что её могли "насильно изолировать". В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале мая заявлял, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию.

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24.05.2018 00:41 Мск | Денис Линов
02:41 Екб


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Скрипаль заявила, что хотела бы вернуться в Россию
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