Скрипаль заявила, что хотела бы вернуться в Россию

Дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль дала первое интервью после выздоровления.

Как рассказала женщина агентству Reuters, она надеется вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе".

Скрипаль сама вышла на Reuters через британскую полицию. Как говорят в агентстве, это было заранее подготовленное заявление, зачитанное на камеру: Скрипаль отказалась отвечать на вопросы журналистов. Тем не менее, эфир был прямым, а видео снято на открытом воздухе. На записи видно, что на шее у Юлии имеется шрам, которого раньше не было. Скрипаль отмечает, что прервала молчание, чтобы "прояснить несколько вопросов".

Как сообщила женщина, она находилась в коме 20 дней и ей до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нее и ее отца было совершено "подобное нападение". "Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим", - сказала она.

В своем заявлении Скрипаль выражает признательность российскому посольству за предложенную помощь. При этом женщина отмечает, что пока не хочет ею пользоваться и просит уважать личную жизнь ее и ее отца.

По сообщению Reuters, Скрипаль находится в одном из безопасных мест в Лондоне, сообщают "Ведомости".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что экс-полковник ГРУ "чувствует себя достаточно хорошо" для того, чтобы быть выписанным из больницы. После этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал сведения о выздоровлении Сергея Скрипаля.

Напомним, дочь экс-полковника ГРУ Юлия покинула больницу в апреле, однако британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ней. Ранее в российском посольстве выразили мнение, что её могли "насильно изолировать". В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале мая заявлял, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию.