В результате пожара в жилом доме в Перми пострадали четыре человека

В Перми ликвидировали пожар в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в НУ МЧС региона, 23 мая в 22:35 по местному времени спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в третьем подъезде в квартире на втором этаже.

В результате происшествия пострадали четверо взрослых, они госпитализированы. Около 40 человек жильцов дома были эвакуированы. На месте пожара работают спасатели, психологи от МЧС, представители городской и краевой администрации, следователи, полиция, экстренные и оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, причины и площадь пожара.

Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Пока там разместились 10 человек. Остальные переехали к родственникам. С людьми работают психологи.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ударной волной разрушило одну из стен дома. Из-за этого на нижних этажах провисла плита — есть угроза обрушения.