"А как по-другому?": "единороссы" рассказали про поквартирные обходы екатеринбуржцев перед праймериз

В Екатеринбурге 3 июня пройдет внутрипартийное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" в депутаты гордумы. Сами же выборы намечены на 9 сентября. Уральцам уже которую неделю "единоросы" активно звонят на личные телефоны, отправляют смс-сообщения и теперь даже ходят по домам. В частности, обходы совершались от имени "кандидата в кандидаты", действующего депутата гордумы Елены Дерягиной.

Как рассказала Накануне.RU сама парламентарий, о том, что "люди ЕР" хотят по квартирам, она знает и считает это нормальным явлением.

"Мы стараемся всё же больше провести встреч за круглым столом, приглашая кого-то по телефону, со двором. Даже если и пошли по квартирам, то это никакая не провокация. У меня всего шесть человек, это мои выпускники, которые вызвались мне помочь.Они предоставляют небольшой буклет. А как по-другому сделать рекламу?" - пояснила действующий депутат.

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин считает, что агитация подобного рода может сыграть плохую шутку, если за это берётся непрофессионал.

"Если рассматривать сам факт, то, безусловно, какой-то результат эта работа даст, но всё зависит от того, как это делать. Технологическое исполнение - важный определяющий фактор. Да, можно отпугнуть избирателей, а можно сделать так, что людей это привлечёт. Существует целый комплекс, который состоит не только из одного призыва, а из разных поддерживающих мероприятий. Здесь всё зависит от профессионализма и мастерства. Сама по себе эта идея работает, но всё зависит от её исполнения. От прихода агитатора она не будет работать. Если за это берутся непрофессионалы, то это сразу отпугивает людей", - добавил политолог.

Напомним, ранее в свердловском исполкоме "ЕР" заявляли, что перед праймериз не организовывают прозвоны потенциальных избирателей и не устраивают поквартирные обходы.