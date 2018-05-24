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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
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"А как по-другому?": "единороссы" рассказали про поквартирные обходы екатеринбуржцев перед праймериз
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МКС &quot;Единая Россия&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 3 июня пройдет внутрипартийное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" в депутаты гордумы. Сами же выборы намечены на 9 сентября. Уральцам уже которую неделю "единоросы" активно звонят на личные телефоны, отправляют смс-сообщения и теперь даже ходят по домам. В частности, обходы совершались от имени "кандидата в кандидаты", действующего депутата гордумы Елены Дерягиной.
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Как рассказала Накануне.RU сама парламентарий, о том, что "люди ЕР" хотят по квартирам, она знает и считает это нормальным явлением.

"Мы стараемся всё же больше провести встреч за круглым столом, приглашая кого-то по телефону, со двором. Даже если и пошли по квартирам, то это никакая не провокация. У меня всего шесть человек, это мои выпускники, которые вызвались мне помочь.Они предоставляют небольшой буклет. А как по-другому сделать рекламу?" - пояснила действующий депутат.

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин считает, что агитация подобного рода может сыграть плохую шутку, если за это берётся непрофессионал.

"Если рассматривать сам факт, то, безусловно, какой-то результат эта работа даст, но всё зависит от того, как это делать. Технологическое исполнение - важный определяющий фактор. Да, можно отпугнуть избирателей, а можно сделать так, что людей это привлечёт. Существует целый комплекс, который состоит не только из одного призыва, а из разных поддерживающих мероприятий. Здесь всё зависит от профессионализма и мастерства. Сама по себе эта идея работает, но всё зависит от её исполнения. От прихода агитатора она не будет работать. Если за это берутся непрофессионалы, то это сразу отпугивает людей", - добавил политолог.

Елена Дерягина, Виталий Крупин, праймериз, "Единая Россия(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее в свердловском исполкоме "ЕР" заявляли, что перед праймериз не организовывают прозвоны потенциальных избирателей и не устраивают поквартирные обходы.

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24.05.2018 07:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:25 Екб


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"А как по-другому?": "единороссы" рассказали про поквартирные обходы екатеринбуржцев перед праймериз
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