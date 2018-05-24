Шептий считает, что "единороссы" скандалят меньше других партийцев

Депутаты-"единороссы" часто попадают в скандальные повестки, потому что общественность проявляет повышенное внимание к "партии власти". Такое заключение сделал секретарь свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда видят негативный пример, первое, что говорят - "это депутат от "Единой России", - сказал Шептий, приведя как пример историю в подмосковном селе Ельдигино, где 17 мая депутат от партии "Единая Россия" Андрей Одинцов ударил восьмиклассника за то, что тот шумел, играя с друзьями на спортплощадке. - То есть, хочешь ты или нет, но, когда стал депутатом от любой партии, а особенно от "Единой России", сразу попадаешь в поле зрения повышенное. И критике подвергнешься с вероятностью на 100%".

Далее, рассуждая о чистоте партийных и депутатских рядов, Шептий подчеркнул, что такие разговоры отнюдь не теоретические, а имеют практическое значение.

"Система контроля деятельности депутатов у нас [в "ЕР"] выстроена, - заявил свердловский партийный лидер. - С июня этого года появятся новые критерии [оценки народных избранников], и в октябре, к съезду партии, оценочная платформа будет запущена. Как всегда, это новация. Поэтому, как она будет реализовываться, в деталях рассказать не смогу, но совершенно точно учтут работу депутата - как при подготовке и принятии законов и решений, принимаемых законодательным или представительным органом, так и при работе с избирателями".

В дальнейшем Шептий несколько раз останавливался на теме ужесточения наказания в отношении провинившихся депутатов-партийцев. В частности, он напомнил, что антикоррупционное законодательство было инициировано "единороссами", которые в дальнейшем предложили ввести обязательное декларирование доходов и имущества для народных избранников и членов их семей.

"И в настоящее время федеральное законодательство определяет, что вовремя не предоставленная декларация является основанием для лишения мандата", - подчеркнул партиец, напомнив историю с депутатом свердловского парламента, членом "Справедливой России" Арменом Карапетяном, чьи полномочия по решению большинства его коллег были досрочно прекращены.

"В скандальных ситуациях все реже [замечены] представители нашей партии, и все чаще других, потому что они [другие] не занимаются таким тщательным отбором тех, кто представляет органы власти", - резюмировал Шептий.