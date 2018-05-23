Cisco предупредила о возможной кибератаке на Украину

Американская компания Cisco Systems Inc. предупредила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры Украины.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Reuters, в корпорации считают, что за исполнителями предполагаемого массового поражения сетевых устройств "стоит правительство России".

Ожидается, что при атаке будет использоваться вирус VPNFilter, который, по словам экспертов кибербезопасности, может перехватывать весь трафик и удалённо управлять заражённым устройством, вплоть до выведения его из строя. По данным Cisco, заражено как минимум 500 тыс. роутеров и устройств для хранения данных в десятках стран мира.

В Службе безопасности Украины (СБУ) считают, что подготовка кибератаки связана с финалом футбольной Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая.

"Подобные атаки отмечались по всему миру начиная с 2016 года, — говорится в сообщении СБУ. — Однако, по полученной информации, на этот раз географическая нацеленность атаки направлена именно на украинский сегмент сети интернет".