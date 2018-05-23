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ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия

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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


ПМЭФ-2018. Об экономике без доверия Темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в текущем году стало создание экономики доверия. Однако за рамками форума царят иные настроения: президент России, выступая перед элитой, демонстрирует возможности российской армии, а депутаты за пару дней до ПМЭФ принимают закон об ответных мерах на недружественные выпады "зарубежных партнеров".
23.05.2018
экономика ;
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В "Движении Сорок сороков" прокомментировали "провокацию" под Горловкой
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Сорок сороков, эмблема (2018) | Фото: soroksorokov.ru

Использование знаков отличия "Движения Сорок сороков" (ДСС) украинскими боевиками на Донбассе — это провокация, заявил координатор ДСС Андрей Кормухин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно об уничтожении военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) группы украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Горловки и использовавших знаки отличия российской православной общественной организации.

"Мы уверены: это ни что иное как провокация, разработанная либо в Ми-6, либо в ЦРУ и нацеленная на дискредитацию Русской православной церкви, президента Владимира Путина и движения "Сорок сороков" в преддверии Чемпионата мира по футболу и на фоне спекуляций по поводу якобы возможной автокефалии Украинской православной церкви, — передаёт слова Кормухина пресс-служба ДСС. — Ранее символика нашего движения уже неоднократно дискредитировалась западными СМИ".

По словам координатора организации, таким образом "готовилась информационная атака" в СМИ, целью которой было представить членов движения "Сорок сороков" западному зрителю "в роли карателей-опричников, убивающих мирное население" ДНР.

ДСС было образовано в июне 2013 года и объединило в своих рядах лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией, получив бурное развитие. Его возникновение стало ответной реакцией на антицерковную информационную кампанию 2012 года и скандал вокруг "панк-молебна" в Храме Христа Спасителя. В тот период движение видело себя, прежде всего, как защитника нового храмового строительства в рамках программы РПЦ "200 храмов", но не ограничивалось этим.

Наталья Поклонская(2017)|Фото: Накануне.RU
Андрей Кормухин и Наталья Поклонская

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23.05.2018 19:37 Мск | Москва | Георгий Малания
21:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 13:20 Мск
Под Горловкой уничтожены украинские диверсанты








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В "Движении Сорок сороков" прокомментировали "провокацию" под Горловкой
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