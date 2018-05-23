В "Движении Сорок сороков" прокомментировали "провокацию" под Горловкой

Использование знаков отличия "Движения Сорок сороков" (ДСС) украинскими боевиками на Донбассе — это провокация, заявил координатор ДСС Андрей Кормухин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно об уничтожении военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) группы украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Горловки и использовавших знаки отличия российской православной общественной организации.

"Мы уверены: это ни что иное как провокация, разработанная либо в Ми-6, либо в ЦРУ и нацеленная на дискредитацию Русской православной церкви, президента Владимира Путина и движения "Сорок сороков" в преддверии Чемпионата мира по футболу и на фоне спекуляций по поводу якобы возможной автокефалии Украинской православной церкви, — передаёт слова Кормухина пресс-служба ДСС. — Ранее символика нашего движения уже неоднократно дискредитировалась западными СМИ".

По словам координатора организации, таким образом "готовилась информационная атака" в СМИ, целью которой было представить членов движения "Сорок сороков" западному зрителю "в роли карателей-опричников, убивающих мирное население" ДНР.

ДСС было образовано в июне 2013 года и объединило в своих рядах лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией, получив бурное развитие. Его возникновение стало ответной реакцией на антицерковную информационную кампанию 2012 года и скандал вокруг "панк-молебна" в Храме Христа Спасителя. В тот период движение видело себя, прежде всего, как защитника нового храмового строительства в рамках программы РПЦ "200 храмов", но не ограничивалось этим.



Андрей Кормухин и Наталья Поклонская