Украинское командование планировало наступление в Донбассе в преддверии чемпионата мира по футболу в России, который стартует 14 июня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции в Донецке сообщил украинский военный, взятый в плен силами ДНР, Василий Жемелинский.

"Наше командование готовилось к наступлению. Был приказ. Ждали, пока дадут команду – к выборам президента РФ или футбольному чемпионату мира. Командир говорил нам, что перед непосредственным наступлением в каждое подразделение передней линии поставят Javelin и другое тяжелое вооружение", - сказал он.

По его словам, военнослужащие на передовой находились под психологическим давлением: им постоянно внушали, что они защищаются от врага.

Жемелинский был взят в плен в феврале и объявлен дезертиром. Еще одним дезертиром был объявлен взятый в плен в начале мая Виталий Чмиль из Николаева. Он заявил, что на Украине никому не нужен.

"Мы для них никто, никому не нужны, брошены властями, о нас там никто никогда не думал", - признал Жемелинский.

В конце пресс-конференции оба обратились к военнослужащим ВСУ с призывом "не выполнять кровавые приказы командиров".

Как сообщало Накануне.RU, в последние дни под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение, что привело к большим потерям.