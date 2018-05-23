Помпео: Россия бросает вызовы стратегическим интересам США

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве государства, бросающего вызовы стратегическим интересам США, а также безопасности их союзников. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, свидетельством тому является "химическая атака в Великобритании", за что Москва "была наказана" Вашингтоном и некоторыми его партнёрами и союзниками.

Глава Госдепа США также напомнил об обязательствах России по Украине в соответствии с Минскими договорённостями, а также по Сирии в соответствии с Женевским процессом.

"Россия должна стать конструктивным игроком, добивающимся стабильности и мира в Сирии, что включает и прекращение режимом Асада использования химоружия", — передаёт ТАСС слова Помпео.

Кроме того, дипломат предостерёг Москву от "вмешательства" в выборы в Конгресс 6 ноября 2018 года, предупредив о "надлежащих контрмерах" в противном слвучае.

"Многое уже было сделано, предстоит сделать ещё больше", — заключил он.