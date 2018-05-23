Госдума отказалась урезать зарплаты спортсменам после неудачных выступлений

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, которым предлагалось увязать зарплаты спортсменов с результатами их выступлений на соревнованиях, передает корреспондент Накануне.RU.

О "стимулирующей" спортивные успехи российских сборных мере рассказал депутат Валерий Рашкин.

"Все мы с интересом следим за соревнованиями и всегда болеем за наших спортсменов, разочаровываемся, когда они проигрывают. В советское время была своя система стимулирования развития физкультуры и спорта, она работала. Были огромные успехи наших команд. Сегодня другая страна, другие ценности, другие приоритеты. Данный закон в свете неудач наших сборных, особенно по футболу, направлен на то, чтобы мотивировать тренеров и членов сборных команд на более успешные выступления на Играх и иных международных соревнованиях", - сообщил докладчик.

Группа депутатов предложила ограничить выплаты зарплат и премий спортивных сборных в случае выбывания из соревнований на их ранних этапах.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, советский футболист, российский футбольный тренер Валерий Газзаев пояснил, что законопроект был внесен спустя месяц после Чемпионата мира по футболу в 2014 г., где российская сборная выступила "крайне неудачно".

"Мне хорошо понятны чувства авторов законопроекта, но надо иметь в виду, что после зимней Олимпиады в Сочи, где наша сборная выступила блестяще, таких законопроектов не возникало. Футболисты получают зарплаты от своих футбольных клубов, и этот законопроект никак не повлияет на них. А зарплаты тренеров национальных сборных устанавливаются соответствующими федерациями", - заметил Газзаев.

Депутат вспомнил, как критиковали итальянского тренера Фабио Капелло за работу с российской сборной.

"Причем тут итальянский специалист? Все вопросы к работодателю – Российскому футбольному союзу, который должен заключать правильный, продуманный, профессиональный контракт, а не долгосрочный на огромную сумму. В профессиональном спорте с тренером заключается трудовой договор, где прописана ежемесячная зарплата, бонусы, выплаты за высокие результаты. Если их нет, то бонусы не выплачиваются", - пояснил Газзаев и добавил, что комитет не одобрил поправки, так как они не относятся к регулированию закона о физкультуре и спорте и противоречат нормам Трудового кодекса.

"Зарплату тренеров нельзя назвать заоблачной. 100 тыс. руб. получает тренер по вольной борьбе, тогда как олимпийский чемпион получает 60 тыс. руб.", - добавил зампред комитета по физкультуре и спорта.

За коллег вступился заслуженный тренер России, депутат Вячеслав Фетисов.

"Я думаю, что ваша инициатива была связана с выступлением сборной по футболу, но это другая тема. У этой проблемы есть фамилия, имя, отчество и должность. Но следует говорить о другом – следует повышать зарплаты и премии тем спортсменам, которые пашут по 20 часов в сутки. А что касается профессионального футбола, то у меня есть другое предложение, мы его не раз обсуждали: надо разобраться, почему получают колоссальные деньги те, кто этого не заслуживает. Я тренер, я понимаю, что век у спортсмена не такой длинный, но каждая копейка должна быть обоснована. Зачастую бюджеты футбольных команд в регионах превышают то, что тратится на развитие спорта в целом. Можно было бы перераспределить эти средства на строительство спортивных объектов, проведение соревнований, обеспечение доступа инвалидов на соревнования", - сказал депутат.

"Я думаю, что система должна быть исключительно такая, чтобы весь профессиональный спорт финансировался исключительно за счет частных инвестиций, тогда не будем тратить деньги из бюджета. Профессиональный спорт должен финансироваться как мировой спорт", - заключил Валерий Газзаев.

В результате большинство депутатов проигнорировали голосование, и законопроект был отклонен.