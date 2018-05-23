Минфин: Криптовалюта может быть допущена к обмену в РФ

Цифровые финансовые активы в будущем могут появиться на российском валютном рынке в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку-продажу товаров и услуг", — передаёт газета "Коммерсант" его слова, сказанные в интервью телеканалу "Россия 24".

В таком случае, по словам Моисеева, должен быть установлен либо фиксированный, либо гибкий курс по договору. Последний будет зависеть от определённых факторов и от того, как будет структурирован обмен. Кроме того, министр напомнил позицию Минфина, согласно которой криптовалюты не являются законными средствами платежа на территории России.

"У нас средством платежа является рубль, причём рубль может быть не только бумажным, он может быть электронным — есть электронные кошельки в рублях, — сказал Моисеев. — Может быть любой электронный формат рубля, но это должен быть рубль, эмитированный ЦБ. У нас не может быть в стране больше одного эмиссионного центра".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах и поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие"цифровое право". Данный документ призван урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Документ вводит понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".