Минфин: Криптовалюта может быть допущена к обмену в РФ

в этот день
23.05.18
19:49
В Екб.21:49
За кокаин Локтя платили политические конкуренты?
Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении
Главное
Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций США из УК в КоАП

Тема дня
Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Константин Семин — о протестах госслужащих во Франции и о "бюджетной экономике" в России Около 140 тыс. человек вчера приняли участие в акциях протеста по всей Франции. Вероятно, такая активность госслужащих в этой стране связана с тем, что рабочие на Западе постепенно лишаются тех завоеваний, которые были сделаны ими в годы "Холодной войны".
23.05.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1201



Новости
23.05.2018 18:20 Мск (20:20 Екб)
экономика | В России
Минфин: Криптовалюта может быть допущена к обмену в РФ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Цифровые финансовые активы в будущем могут появиться на российском валютном рынке в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку-продажу товаров и услуг", — передаёт газета "Коммерсант" его слова, сказанные в интервью телеканалу "Россия 24".

В таком случае, по словам Моисеева, должен быть установлен либо фиксированный, либо гибкий курс по договору. Последний будет зависеть от определённых факторов и от того, как будет структурирован обмен. Кроме того, министр напомнил позицию Минфина, согласно которой криптовалюты не являются законными средствами платежа на территории России.

"У нас средством платежа является рубль, причём рубль может быть не только бумажным, он может быть электронным — есть электронные кошельки в рублях, — сказал Моисеев. — Может быть любой электронный формат рубля, но это должен быть рубль, эмитированный ЦБ. У нас не может быть в стране больше одного эмиссионного центра".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах и поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие"цифровое право". Данный документ призван урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Документ вводит понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".

Другие новости по темам: Минфин РФ, Алексей Моисеев, криптовалюта, цифровая экономика, валютообмен
23.05.2018 18:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 18:18 Мск
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике

Ранее 21.05.2018 16:12 Мск
Новый закон о цифровой экономике эксперты назвали "спящим"

Ранее 26.03.2018 15:38 Мск
В Госдуму внесен проект закона о цифровой экономике

Ранее 20.02.2018 18:59 Мск
"Новые возможности роста или цифровая колонизация?" В Госдуме обсудили внедрение цифровой экономики в России

Ранее 08.09.2017 15:50 Мск
Медведев предрек, что цифровая экономика может "убить" целые профессии

Ранее 15.08.2017 08:18 Мск
Медведев проведет совещание о реализации программы "Цифровая экономика"

Ранее 31.07.2017 17:51 Мск
Пять направлений. Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"








Добавить комментарий:

Минфин: Криптовалюта может быть допущена к обмену в РФ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+