На базе исправительной колонии в Краснотурьинске провели учения

Сегодня, 23 мая, на базе краснотурьинской исправительной колонии (ИК) №3 прошли совместные тактико-строевые занятия с личным составом ИК-3, ИК-16 и МО МВД России "Краснотурьинский". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Читайте также: Новым начальником ГУФСИН России по Свердловской области назначен Александр Федоров

Учения заключались в розыске и задержании осуждённых, которые, по сценарию, совершили побег из исправительного учреждения.

Личный состав ИК-3 и полицейские были подняты по тревоге. Настигнутые "преступники" оказали вооружённое сопротивление.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников пенитенциарных учреждений и полицейских Краснотурьинска условные беглецы были задержаны", — говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН.