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Новости
23.05.2018 17:15 Мск (19:15 Екб)
политика
Депутаты предложили сократить минимальный срок действия полисов ОСАГО
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ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

В Госдуму РФ внесён законопроект о сокращении минимального срока действия полиса ОСАГО до одного дня.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу думского комитета по труду и социальной политике, авторами данной инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Из-за установленного в настоящее время минимального срока действия полиса ОСАГО водителю выгоднее нарушить указанный Федеральный закон и управлять автомобилем без страхового полиса, рискуя быть привлеченным к административной ответственности за езду без страхового полиса или стать виновником ДТП", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Исходя из этого, парламентарии предлагают сократить минимальный срок действия полиса до одного дня, тогда как в настоящее время договор о страховании гражданской ответственности владельцев авто заключается на один год, а на более короткий срок — для транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах (но не менее чем на пять дней), при приобретении авто для следования к месту его регистрации и к месту проведения техосмотра (на срок, не более 20 дней при отсутствии диагностической карты).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе стало известно о возможном подорожании полисов ОСАГО к концу лета текущего года.

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23.05.2018 17:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:15 Екб


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Депутаты предложили сократить минимальный срок действия полисов ОСАГО
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