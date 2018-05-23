WP: Ким Чен Ын может иметь опасения перед встречей с Трампом

Глава КНДР Ким Чен Ын может иметь множество опасений во время планируемой поездки на сингапурский саммит, вплоть до угрозы военного переворота в его стране, считают в американской прессе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Сингапуре 12 июня планируется встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Washimgton Post и его источники, Ким Чен Ына, в частности, беспокоят логистические вопросы, а именно — безопасность во время нахождения на саммите, а также количество топлива, необходимое для полёта туда и обратно, и доступ к нему.

"Помимо прочих вещей, северокорейский лидер, предположительно, обеспокоен, что такая дальняя поездка создаст для него угрозу военного переворота или иной попытки отстранить его от власти", — пишет издание.

Ранее стало известно, что встреча лидеров США и КНДР может быть отложена, если не будут достигнуты определённые условия, требуемые американской стороной.



Ким Чен Ын в самолёте