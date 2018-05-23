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23.05.2018 16:35 Мск (18:35 Екб)
политика | В России | За рубежом
В российском МИД пригрозили "жёстким" ответом на новые расследования в отношении RT
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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ (2015) | Фото:mtdata.ru

Москва намерена отреагировать на открытие британским медиарегулятором Ofcom трёх новых расследований в отношении телеканала Russia Today (RT), заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
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"Ответ на это шоу и результат этого шоу будут жёсткими", — цитирует её ТАСС.

Представитель россйского МИД подчеркнула, что поводом для начала расследований медиарегулятор назвал "нарушения кодекса вещания и условий лицензии", но при этом не предоставил "суть претензий к контенту программ телеканала RT".

"Налицо очередная попытка ограничить деятельность российских СМИ в Великобритании, — добавила Захарова. — Причина очевидна: российские СМИ публикуют неудобные факты для Великобритании".

О начале трёх новых расследованиях стало известно 21 мая. В информационном бюллетене на сайте Ofcom указывалось, что речь идёт о двух новостных передачах от 26 апреля и 4 мая, а также дискуссионной программы Crosstalk от 20 апреля.

Другие новости по темам: Мария Захарова, МИД РФ, Russia Today, RT, Ofcom, российские СМИ
23.05.2018 16:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:35 Екб


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В российском МИД пригрозили "жёстким" ответом на новые расследования в отношении RT
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