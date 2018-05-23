Депутаты комитеты ЗСО одобрили кандидатуру Лопина на должность прокурора Челябинской области

Депутаты комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили кандидатуру Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.
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Теперь кандидатуру Лопина в рамках процедуры согласования с Генпрокуратурой должны утвердить на заседании ЗСО, которое пройдет 31 мая.
Напомним, Лопин с 2008 по 2017 год занимал должность заместитель прокурора Челябинской области, с 2017 год – первый заместитель прокурора Челябинской области.