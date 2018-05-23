В Нижнем Тагиле присяжные оправдали обвиняемых в заказном убийстве 17-летней давности

Сегодня, 23 мая, в Свердловском областном суде присяжные вынесли оправдательный вердикт трем жителям Нижнего Тагила, которым инкриминировалось убийство 17-летней давности. Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, присяжные большинством голосов признали, что преступления действительно были совершены, но причастность к ним подсудимых не доказана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

На скамье подсудимых - Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов.

Как следует из материалов дела, в апреле 2001 г. у базы отдыха "Чайка" под Нижним Тагилом был обнаружен обожженный труп мужчины. Следствие предполагает, что убийство совершил Сергей Бычков, так как тот задолжал ему 300 тыс. руб. Известно, что потерпевшего вывезли в автомобиле, а потом убили твердым предметом по голове и подожгли тело.

В сентябре 2002 г. в Нижнем Тагиле была создана банда, в которую, по версии следствия, вошел тот самый Бычков. Именно он хранил на съемной квартире арсенал оружия группировки. 16 октября этого же года у парикмахерской "Мария" был расстрелян из автомата предприниматель Машинский. Пули попали и в парикмахера, которая позже скончалась в больнице.

Поймать преступников по горячим следам не удалось, поэтому уголовное дело долго оставалось бесфигурантным, пока один из участников банды, уже находившийся в тюрьме, не дал показания на своих сообщников.

Бычкова обвиняют по статьям "Бандитизм" и "Убийство", а Погудина и Иванова - по статье"Убийство".