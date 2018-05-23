За нарушение правил пожарной безопасности закрыт второй этаж Центрального рынка Тюмени

В рамках проверки пожарной безопасности суд закрыл второй этаж Центрального рынка Тюмени.

"Из 21 нарушения устранено 20. Не устранено только одно, но очень серьезное: нет эвакуационных лестниц из помещений торговых залов на втором этаже, через которые можно выйти на прилегающую к зданию территорию напрямую или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с нормируемым пределом огнестойкости", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура города попросила суд приостановить деятельность второго этажа рынка до устранения нарушений. Суд встал на сторону надзорного ведомства.