Возбуждено два дела против тюменского водителя, ударившего в пах сотрудника ГИБДД

Против водителя из Тюмени, который без прав управлял "Мерседесом", а потом ударил в пах сотрудника ГИБДД, возбудили два уголовных дела.

"Водитель в Тюмени, применивший к инспектору ДПС "запрещенный прием", ранее был лишен прав за пьяное вождение. Уголовное дело по данному факту СКР объединит с делом о насилии в отношении полицейского", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, 16 мая на ул. Горького произошло ДТП без пострадавших. 31-летний водитель немецкой иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Тойоту Камри". Сотрудники дорожной инспекции выяснили, что водитель "Мерседеса" уже был лишен права управления транспортом за нетрезвую езду. Он вел себя неадекватно.

Представители ГИБДД были вынуждены надеть на буйного водителя наручники, однако и это не помогло. Во время освидетельствования на опьянение он ударил инспектора.