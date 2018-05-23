Вслед за Кубой: на "акустические атаки" жалуются американские дипломаты, работающие в Китае

Американские дипломаты, работающие в Китае, пожаловались на акустические атаки.

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РИА "Новости" пишет, что сотрудник предположительно генконсульства США в Гуанчжоу на юге Китая "сообщил о едва ощутимых и неясных, но при этом аномальных звуковых ощущениях и давлении".

Посольство США в КНР проинформировало своих граждан о мерах безопасности в случае звукового удара и рекомендовало обращаться за медицинской консультацией в случае выявления каких-либо симптомов или проблем со здоровьем, которые появились после или во время нахождения в КНР.

Ранее Вашингтон заявлял о том, что его дипломаты подвергаются акустическим атакам на Кубе. Тогда в них даже пытались обвинить Россию.