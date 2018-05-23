Четыре региона УрФО вошли в десятку рейтинга развития российских регионов

Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра стали лидерами рейтинга социально-экономического развития регионов России по итогам 2017 года. Об этом говорится в исследовании "РИА Рейтинг".

В первую десятку также вошли Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Тюменская область, Свердловская область, Ленинградская область и Краснодарский край.

Самый низкий уровень развития показала Еврейская автономная область — она на 85 строчке рейтинга. В тройку антилидеров вошли Тыва и Ингушетия (84 и 83 место соответственно).

Специалисты оценивали ключевые показатели в бюджетной и социальной сферах, масштабы экономики региона и ее эффективности.

Рейтинг был подготовлен в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2018.

Ранее сообщалось, что мэр Тюмени Александр Моор вошел в тройку лучших мэров России.