Дисквалифицирован арбитражный управляющий скандального Красноуральского химзавода

По заявлению ОАО "МРСК Урала" в отношении арбитражного управляющего ООО "Красноуральский химический завод" Валерия Андреева возбуждено административное производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На днях Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Управления Росреестра по Свердловской области, назначив арбитражному управляющему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

"Компания сочла неправомочными действия Андреева, который не в полной мере, по мнению энергетиков, отражал в своих отчетах данные об имуществе и деятельности обанкротившегося завода. Это приводило к затягиваю выплат по долгам предприятия, в числе кредиторов которого за поставленную ранее электроэнергию оказались подразделения МРСК", - пояснили в компании.

Красноуральский химзавод не оплачивал сетевой компании услуги по транспорту электрической энергии.

Напомним, Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом. А один из объектов химзавода - плотину - приобрел бизнесмен из Перми.

В середине апреля 2017 года на химзаводе произошла утечка мононитротолуола. А в начале июля там вновь полыхал пожар. Горели остатки мазута в резервуаре. Спустя месяц над химзаводом появилось желтое облако. Причиной образования облака стал демонтаж оборудования.