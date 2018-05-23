Дисквалифицирован арбитражный управляющий скандального Красноуральского химзавода

в этот день
23.05.18
16:11
В Екб.18:11
За кокаин Локтя платили политические конкуренты?
Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении
Главное
Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций США из УК в КоАП

Тема дня
Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Константин Семин — о протестах госслужащих во Франции и о "бюджетной экономике" в России
23.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1189

Дисквалифицирован арбитражный управляющий скандального Красноуральского химзавода
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2005) | Фото: Накануне.ru

По заявлению ОАО "МРСК Урала" в отношении арбитражного управляющего ООО "Красноуральский химический завод" Валерия Андреева возбуждено административное производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На днях Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Управления Росреестра по Свердловской области, назначив арбитражному управляющему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

"Компания сочла неправомочными действия Андреева, который не в полной мере, по мнению энергетиков, отражал в своих отчетах данные об имуществе и деятельности обанкротившегося завода. Это приводило к затягиваю выплат по долгам предприятия, в числе кредиторов которого за поставленную ранее электроэнергию оказались подразделения МРСК", - пояснили в компании.

Красноуральский химзавод не оплачивал сетевой компании услуги по транспорту электрической энергии.

Напомним, Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом. А один из объектов химзавода - плотину - приобрел бизнесмен из Перми.

В середине апреля 2017 года на химзаводе произошла утечка мононитротолуола. А в начале июля там вновь полыхал пожар. Горели остатки мазута в резервуаре. Спустя месяц над химзаводом появилось желтое облако. Причиной образования облака стал демонтаж оборудования.

Другие новости по темам: химзавод, арбиражный управляющий, МРСК, Валерий Андреев
23.05.2018 16:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:04 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 08:28 Мск
Экс-директор скандального уральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл, отделалась штрафом

Ранее 17.01.2018 14:34 Мск
Экс-директору скандального уральского химзавода, где тоннами хранится тротил, сменили меру пресечения - на домашний арест

Ранее 03.08.2017 08:10 Мск
Экс-владелица скандального уральского химзавода, где тоннами хранится тротил, предстанет перед судом

Ранее 07.07.2017 12:20 Мск
Экс-директор скандального уральского химзавода-банкрота, где тоннами хранится тротил, предстанет перед судом

Ранее 02.07.2017 09:36 Мск
На скандальном уральском химзаводе, где тоннами хранится тротил, вновь полыхал пожар

Ранее 26.05.2017 07:35 Мск
На скандальном уральском химзаводе, где тоннами хранится тротил, усилят охрану

Ранее 19.04.2017 13:42 Мск
На уральском химзаводе произошла утечка мононитротолуола

Ранее 06.04.2017 10:05 Мск
Плотина скандального заброшенного уральского химзавода, где тоннами хранится тротил, продана с аукциона

Ранее 05.04.2017 13:03 Мск
Причиной пожара на заброшенном уральском химзаводе с тротилом стал мусор

Ранее 05.04.2017 12:05 Мск
На Среднем Урале горит скандальный заброшенный химзавод, где хранятся тонны тротила

Ранее 28.02.2017 12:19 Мск
Расследование уголовного дела владелицы Красноуральского химзавода может быть завершено в конце марта

Ранее 11.01.2017 14:50 Мск
В уральский поселок, обесточенный из-за аварии на ЛЭП скандального химзавода, возобновлена подача электроэнергии

Ранее 11.01.2017 08:55 Мск
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ЛЭП скандального химзавода на Среднем Урале

Ранее 11.01.2017 08:25 Мск
Жители поселка под Красноуральском остались без света из-за аварии на ЛЭП скандального химзавода

Ранее 05.12.2016 13:12 Мск
Красноуральский химзавод, загруженный взрывчаткой, опять никто не купил

Ранее 31.10.2016 11:45 Мск
Скандальный красноуральский химзавод, загруженный взрывчаткой, пустят с молотка в начале декабря

Ранее 30.06.2016 10:02 Мск
Красноуральский химзавод ответит рублем за сжигание 80 тонн "левого" динитронафталина под открытым небом

Ранее 13.05.2016 08:56 Мск
На Красноуральском химзаводе под открытым небом сожгли 80 тонн "левого" динитронафталина

Ранее 27.04.2016 12:00 Мск
На Красноуральском химзаводе сняли охрану: взрывчатка снова оказалась в свободном доступе

Ранее 20.04.2016 16:40 Мск
Паслер взял на личный контроль ситуацию на красноуральском химзаводе: премьер жестко отреагировал на ситуацию на предприятии

Ранее 20.04.2016 04:15 Мск
Заведено уголовное дело по факту утилизации химических остатков на Красноуральском заводе

Ранее 18.04.2016 11:57 Мск
Вблизи Красноуральска обнаружен еще один бесхозный склад взрывчатки

Ранее 04.04.2016 10:33 Мск
Прокуратура нашла нарушения на красноуральском химзаводе: материалы направлены в следственные органы

Ранее 25.03.2016 12:13 Мск
Юрий Пономарев поручил подчиненным проверить взрывчатку на химзаводе в Красноуральске: территорию предприятия наказали охранять полицейским

Ранее 24.03.2016 11:36 Мск
После пожара на красноуральском химзаводе обнаружились десятки тонн тротила "в свободном доступе"








Добавить комментарий:

Дисквалифицирован арбитражный управляющий скандального Красноуральского химзавода
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+