На Ямале арестован экс-глава НКО, которому вменяют многомиллионное хищение

В Губкинском (ЯНАО) в рамках рассмотрения в суде уголовного дела арестован бывший директор некоммерческой организации "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Старт" Игорь Ганус, которому вменяют присвоение крупной суммы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

По версии следствия, Ганус в апреле 2015 г. незаконно премировал самого себя в сумме годового среднемесячного заработка при увольнении: главный бухгалтер, исполняя указание директора, перевела ему 2 млн 700 тыс. руб., которыми подсудимый распорядился по-своему

Во время допроса в суде свидетеля обвинения, который возглавлял совет НКО и принимал заявление Гануса об увольнении, выяснилось, что подсудимый и его адвокат заранее обсудили с выступавшим показания. Гособвинитель из-за давления на свидетеля потребовал арестовать Гануса, что суд и сделал.