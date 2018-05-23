"Людей вводят в заблуждение". В управлении лесами Южного Урала опровергли информацию о занижении статистики площадей лесных пожаров

Начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов назвал недостоверной информацию ОНФ о занижении официальной статистики площадей лесных пожаров.

"Распространяется недостоверная информация, людей вводят в заблуждение. Речь идет о проверке, о которой не направлялись уведомления ни в Главное управление лесами Челябинской области, ни в Красноармейское лесничество, где она и проходила. Безусловно, могут быть статистические ошибки, но не в такое количество раз, о котором заявляет представитель ОНФ", - подчеркнул он.

По словам Блинова, определить площадь пожара – это не простой процесс, поэтому определенная погрешность допускается даже нормативно-правовыми актами. При этом вся статистика по пожарам постоянно контролируется специалистами федеральной диспетчерской службой ФБУ "Авиалесоохрана".

"При выявлении расхождений по площади более 30% субъекту РФ указывается на необходимость верификации данных о площадях лесных пожаров. В настоящее время в адрес ГУ лесами таких указаний не поступало", - говорит он.

Управление запросило у регионального отделения ОНФ и Департамента лесного хозяйства по УрФО подробную информацию о проведенной проверке и ее результатах.

"После того, как мы получим информацию, сможем уже детально проработать по каждому пожару", - подчеркнул Блинов.

Напомним, накануне представители челябинского ОНФ заявили о занижении статистики площадей лесных пожаров в Челябинской области. Так, по словам общественников, в официальной статистике площадь апрельского пожара была занижена в 270 раз, а майского – более чем в 160 раз.