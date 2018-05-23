На Украине объявлено о разоблачении более 50 договорных матчей и всеобщей коррупции в футболе

На Украине завершена "фундаментальная полицейская спецоперация" по разоблачению договорных футбольных матчей. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Он заявил, что Департамент защиты экономики нацполиции более двух лет вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей.

Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли. Участникам матчей, обеспечивающим нужный результат, платились гонорары 30-100 тыс. грн (70-240 тыс. рублей). А организаторам этот футбольный "бизнес" приносил до $5 млн ежегодно.

По данным следствия, в преступные группы были вовлечены 35 из 52 профессиональных клубов. Установлено минимум 50 договорных матчей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Проведено более 40 санкционированных обысков по всей стране.

Имена подозреваемых футбольных функционеров пока не называют, МВД работает над этим, сообщил глава нацполиции Сергей Князев.