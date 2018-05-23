Экс-мэра Ялты арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко.

Как передает корреспондент Накануне.RU, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Его заключили под стражу сроком на два месяца - до 21 июля.

Ростенко занимал должность мэра Ялты с 2014 по 2017 год. Сегодня стало известно, что его задержали в Москве.

Напомним, отставка Андрея Ростенко с поста мэра Ялты последовала после вмешательства главы республики Крым Сергея Аксенова в июле прошлого года. Причиной тогда официально было названо поручение главы Крыма в связи с завершением работы, более того, отставленный Ростенко был немедленно назначен советником Аксенова в республиканском кабинете министров.

Неофициальные источники называли причиной отставки как Ростенко, так и ряда других лиц критическую массу документов, скопившуюся в правоохранительных органах по действиям чиновников. Ряд материалов действительно позже перерос в уголовные дела, а ситуация в Ялте с избранием-назначением преемника Ростенко Елены Сотниковой не стабилизировалась до сих пор.

И Ростенко, и Сотникова считались креатурами главы Крыма. В связи с арестом Ростенко многие наблюдатели уже прогнозируют дальнейшие отставки во властных структурах полуострова вплоть до замены главы республики.