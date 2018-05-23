Козак: Акцизы на топливо снизят с 1 июля

Акцизы на бензин и дизельное топливо снизят с 1 июля 2018 года, падения цен при этом ждать не стоит, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Козака, снижение будет происходить от действующих ставок акцизов, планируемого повышения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля не будет.

"Было принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки. И не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза", - сказал он.

"По нашим оценкам, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке", - добавил Козак. При этом, по его словам, падения цен, "естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года". "Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что выпадающие доходы бюджета могут составить более 100 млрд рублей, частично выпадающие доходы региональных бюджетов будут компенсированы из федерального бюджета.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Минфин выступил против идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести "плавающие акцизы" на топливо.

Топливные цены на внутреннем рынке начали повышаться с конца марта. Активная фаза наступила в мае, когда еженедельно АЗС повышали стоимость литра бензина и дизитоплива на 1%.