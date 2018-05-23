В Кургане якобы сотрудники ветклиники всю зиму выбрасывали трупы собак и кошек в поле

Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту обнаружения трупов кошек и собак возле моста на проспекте Голикова.

Страшные находки удалось обнаружить после того, как сухая трава и камыши, в которых находились останки животных, сгорели - трупы были завернуты в покрывала.

"В рамках имеющихся полномочий организовано проведение осмотров, исследований, дезинфекционных мероприятий, ведется административное расследование. Сейчас угрозы причинения вреда здоровью людей или окружающей среде нет. Обгоревшие трупы домашних животных вывезены для захоронения в скотомогильник", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Как рассказала Накануне.RU одна из бывших сотрудниц ветеринарной клиники "Панта Рэй", которая находится совсем рядом с местом обнаружения трупов, животных после усыпления выбрасывали якобы работники именно этой клиники.

"Были такие разговоры в клинике, что зимой вывозить трупы в лес - не вариант, так как очень тяжело долбить промерзшую землю. Решили скидывать туда, возле моста на Голикова - там тихое место, мало кто ездит. Это делалось поздним вечером или ночью, потому что "Панта Рэй" работает круглосуточно. Я не могу на 100% утверждать, что это так, потому что у меня нет никаких доказательств, но данную версию правоохранительные органы должны проверить", - рассказала девушка, которая не захотела раскрывать свое имя.

Комментарий в "Панта Рэй" Накануне.RU получить не удалось, так как все указанные телефоны организации не отвечали.

В прокуратуре отмечают, что проведение мероприятий по установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности находится на контроле природоохранной прокуратуры.