"Уралхим" и "Уралкалий" — партнеры Петербургского международного экономического форума

Ведущие мировые производители минеральных удобрений "Уралхим" и "Уралкалий", выступят в качестве партнеров 22-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Компании на мероприятии будут представлены совместным выставочным стендом, где участники и гости смогут ознакомиться с последними разработками и достижениями в сфере производства минеральных удобрений и других видов продукции — различными модификациями карбамида, высокоэффективными производными аммиачной селитры и линейкой средств для фертигации Aqua Drop.

В ходе форума планируется участие руководства компаний в панельных сессиях и подписание целого ряда меморандумов и соглашений в самых различных областях с партнерами и поставщиками обеих компаний. Так, "Уралхим" заключит соглашения о сотрудничестве с АО "РЖД-Логистика", Российским Союзом химиков и фирмой "1С".

Возглавляет совместную делегацию председатель совета директоров АО "Уралхим" и заместитель председателя совета директоров "Уралкалий" Дмитрий Мазепин. В работе форума также примут участие генеральный директор "Уралхим" Дмитрий Коняев и генеральный директор "Уралкалий" Дмитрий Осипов.