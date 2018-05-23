Покупателям жилья в самовольных постройках вернут его стоимость при сносе

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты о самовольных постройках, которые позволят покупателям жилья в таких домах вернуть стоимость квартир при сносе, передает корреспондент Накануне.RU.

В первом законопроекте уточняется понятие самовольной постройки. Ею не будет признаваться строение, созданное с нарушением установленных ограничений по использованию земельного участка, если для его строительства были получены необходимые разрешения и в соответствии с ними собственник не знал и не мог или не обязан был знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

Правительство предложило ввести механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. Решение о сносе постройки или приведение ее в соответствие градрегламенту будет принимать суд.

Лица, которые приобрели здание, сооружение или другое строение, право собственности на которое ранее было зарегистрировано, могут возместить за счет казны РФ убытки в связи с утратой права собственности в случае сноса. Сумма возмещения составит размер рыночной стоимости указанных объектов либо расходов на их снос.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал о ситуации в Екатеринбурге, где более 100 человек пострадали от действий застройщика Воробьева.

"Люди покупали жилье в многоквартирных домах, которые построили на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объекты признали незаконными. Дома потом снесли, людей выселили, а застройщика осудили. За полгода до суда его признали банкротом. Получилась патовая ситуация - с него ничего не получить, не компенсировать, региональные власти разводят руками, люди остались ни с чем. Минстрой ответил, что это право субъектов – предусматривать в своим нормативных проектах такие ситуации", - сообщил депутат и предложил сделать выплату компенсации пострадавшим не правом, а обязанностью субъектов, ведь именно местные власти, по его словам, допустили стройку на землях ИЖС и вовремя не проконтролировали ситуацию.

Официальный представитель Правительства Российской Федерации, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамит Мавлияров ответил, что местные власти зачастую не успевают остановить незаконный процесс до окончания строительства.

По его словам, в первом чтении принят законопроект, который разрешит надзорным органам контролировать строительство на землях ИЖС. До этого они не имели права "заходить на земли", пока суд не установит нарушения.

"Учитывая, что за месяц-полтора появляются 5-6-этажные здания, стройки идут быстрее, чем реагирует администрация. Такие случаи есть не только в Екатеринбурге, но и в Сочи. Принято решение дать возможность надзорным органам надзирать соблюдение градрегламентов и не допускать строительства на землях ИЖС иных объектов. Мы предусмотрели уведомительный порядок начала строительства объектов. Администрация, земельщики и надзорные службы должны будут надзирать соблюдение градрегламента, чтобы на землях ИЖС не появлялись многоэтажки", - пояснил Хамит Мавлияров.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроект позволит лучше защитить права добросовестных приобретателей построек.

Он добавил, что формулу возмещения убытков позаимствовали из порядка проведения реновации. "Если вины граждан нет, но справедливо равноценное возмещение", - отметил депутат.

Депутат Олег Нилов посоветовал установить принцип "утром жилье – вечером снос", который защитила бы собственников жилья от выселения на улицу.

"Снос [самовольных построек] должен сопровождаться одновременным сносом голов чиновников, которые попустительствовали их строительству", - заявил депутат.

Второй законопроект о самовольных постройках устанавливает административную ответственность за эксплуатацию такого строения и за неисполнение в установленный срок решения о его сносе.

Напомним, в декабре прошлого года в Екатеринбурге осудили застройщика Владимира Воробьева, который привлекал сбережения граждан для строительства жилья в кварталах улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова; Ломоносова – Ярославской – Новаторов. Он приобретал земельные участки в Екатеринбурге, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а затем без разрешения администрации города и надлежащего подключения объектов к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации возводил на них многоквартирные жилые дома для последующей реализации.

Людям был причинен ущерб на сумму порядка 149 млн руб.