Сын Караченцова: У отца никаких осложнений нет

Сын народного артиста Николая Караченцова опроверг госпитализацию отца.

По словам Андрея Караченцова, "это абсолютно не соответствует действительности". "Родители приехали вчера на дачу, у папы никаких осложнений нет, если бы что-то произошло, я бы знал", - сообщил РБК сын актера.

Ранее Life.ru сообщил, что Караченцова госпитализировали в одну из московских больниц. Утверждалось, что актер заразился вирусом после прохождения курса химиотерапии в Израиле.

В сентябре прошлого года артиста госпитализировали в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Его жена утверждала, что это всего лишь плановое обследование. Однако позднее его состояние ухудшилось, и его перевели в хирургическую реанимацию. Позже его сын сообщил, что актер начал курс лечения онкологического заболевания легких, планируется провести несколько курсов химиотерапии.