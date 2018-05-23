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Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


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экспертное мнение ;
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Новости
23.05.2018 15:40 Мск (17:40 Екб)
общество | За рубежом
От нового правительства Малайзии потребовали продолжения расследования обстоятельств пропажи "Боинга"
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Внук Мао Цзэдуна с плакатом о благополучном возвращении пассажиров рейса MH 370 (2017) | Фото: https://alchetron.com/Mao-Xinyu-223571-W

Малайзия может прекратить поиски пропавшего в 2014 г. борта МН 370. Как предаёт South China Morning Post, недавно избранный премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир на первом заседании правительства упомянул об этом в контексте возможных мер сокращения государственных расходов.
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Махатхир рассказав о планах по снижению министерских окладов и сокращению количества госслужащих, напомнил о заключённом предыдущей администрацией договоре с американской компанией о продолжении поисков пропавшего "Боинга". Сумма этого контракта составляет 70 млн долларов. "Мы хотим знать детали этого поиска и если сочтём, что в нём нет необходимости, то мы не будем его продлевать", – отметил он. Текущий этап поисков, начатый в январе, заканчивается уже в июне.

"Голос 370" – общественная организация родственников пропавших без вести пассажиров рокового рейса, напротив, требует от нового правительства включить в повестку первых 100 дней расследование обстоятельств происшествия, любых действий, или бездействия всех организаций, которые могли допустить нарушения в наблюдении за рейсом и поисково-спасательной операции.

Операция по поиску места крушения рейса МН 370, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин, стала самой дорогой за всю историю гражданской авиации. Летом 2015 г. на побережье Индийского океана были найдены обломки предположительно пропавшего "Боинга", однако место падения или приводнения лайнера остаются неизвестными. Не найдены также чёрные ящики или тела пассажиров.

Другие новости по темам: Малайзия, Махатхир, Боинг, МН 370, MH 370
23.05.2018 15:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2015 11:25 Мск
На Реюньоне нашли дверь от пассажирского самолета – возможно, это пропавший малайзийский "Боинг"








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От нового правительства Малайзии потребовали продолжения расследования обстоятельств пропажи "Боинга"
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