От нового правительства Малайзии потребовали продолжения расследования обстоятельств пропажи "Боинга"

Малайзия может прекратить поиски пропавшего в 2014 г. борта МН 370. Как предаёт South China Morning Post, недавно избранный премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир на первом заседании правительства упомянул об этом в контексте возможных мер сокращения государственных расходов.

Махатхир рассказав о планах по снижению министерских окладов и сокращению количества госслужащих, напомнил о заключённом предыдущей администрацией договоре с американской компанией о продолжении поисков пропавшего "Боинга". Сумма этого контракта составляет 70 млн долларов. "Мы хотим знать детали этого поиска и если сочтём, что в нём нет необходимости, то мы не будем его продлевать", – отметил он. Текущий этап поисков, начатый в январе, заканчивается уже в июне.

"Голос 370" – общественная организация родственников пропавших без вести пассажиров рокового рейса, напротив, требует от нового правительства включить в повестку первых 100 дней расследование обстоятельств происшествия, любых действий, или бездействия всех организаций, которые могли допустить нарушения в наблюдении за рейсом и поисково-спасательной операции.

Операция по поиску места крушения рейса МН 370, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин, стала самой дорогой за всю историю гражданской авиации. Летом 2015 г. на побережье Индийского океана были найдены обломки предположительно пропавшего "Боинга", однако место падения или приводнения лайнера остаются неизвестными. Не найдены также чёрные ящики или тела пассажиров.