СКР прекратил дело отца питерской школьницы, которую тот "удерживал" в Турции

Следственный комитет прекратил уголовное дело отца школьницы из Петербурга, проживающего в Турции. Следователи проверили информацию о том, что он насильно удерживает свою дочь за границей.

Напомним, в ноябре 2017 года в Россию из Турции была доставлена 15-летняя школьница, которая ранее поехала в гости к своему отцу. По словам девочки и ее родственников в Санкт-Петербурге, мужчина якобы не хотел возвращать дочь на родину, жестоко обращался с ней и заставлял исповедовать исламскую религию. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, в итоге оно прекращено за отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

"Следствием по делу установлено, что отец угроз дочери не высказывал, физическую силу в отношении нее не применял, какое-либо жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства с его стороны отсутствовало. Дана оценка работе органов опеки и попечительства, установлен круг общения девочки, какие у нее были отношения со сверстниками и учителями в школе. В результате данной работы внесены представления в адрес администрации школы, а также в адрес руководства районного отдела образования о принятии мер по устранению нарушений закона", - отметили в ведомстве.

Напомним, ход расследования этого дела глава СКР Александр Бастрыкин ставил на контроль в центральном аппарате СК России.