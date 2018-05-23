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от издателя  |  комментариев: 17


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СКР прекратил дело отца питерской школьницы, которую тот "удерживал" в Турции
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Следственный комитет прекратил уголовное дело отца школьницы из Петербурга, проживающего в Турции. Следователи проверили информацию о том, что он насильно удерживает свою дочь за границей.
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Напомним, в ноябре 2017 года в Россию из Турции была доставлена 15-летняя школьница, которая ранее поехала в гости к своему отцу. По словам девочки и ее родственников в Санкт-Петербурге, мужчина якобы не хотел возвращать дочь на родину, жестоко обращался с ней и заставлял исповедовать исламскую религию. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, в итоге оно прекращено за отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

"Следствием по делу установлено, что отец угроз дочери не высказывал, физическую силу в отношении нее не применял, какое-либо жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства с его стороны отсутствовало. Дана оценка работе органов опеки и попечительства, установлен круг общения девочки, какие у нее были отношения со сверстниками и учителями в школе. В результате данной работы внесены представления в адрес администрации школы, а также в адрес руководства районного отдела образования о принятии мер по устранению нарушений закона", - отметили в ведомстве.

Напомним, ход расследования этого дела глава СКР Александр Бастрыкин ставил на контроль в центральном аппарате СК России.

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23.05.2018 14:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.11.2017 11:03 Мск
15-летняя российская школьница, которую удерживал в Турции ее отец, вернулась на родину

Ранее 03.11.2017 14:12 Мск
СКР заинтересовался ситуацией с питерской школьницей, которую удерживает в Турции ее отец








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СКР прекратил дело отца питерской школьницы, которую тот "удерживал" в Турции
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