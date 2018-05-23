На Ямале открывается новый субсидируемый авиарейс

С 5 июня начнут выполняться пассажирские рейсы по маршруту "Салехард – Тарко-Сале и обратно". Данное направление субсидируется из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Договор с авиакомпанией "Скол" заключен на выполнение 30 рейсов в период до 25 декабря. Рейсы выполняются один раз в неделю по вторникам. Перевозка пассажиров будет осуществляться воздушным судном DHC-6 TwinOtter S400.

Продажа билетов откроется в ближайшее время.

Напомним, в 2018 году субсидирование пассажирских перевозок воздушным транспортом на Ямале осуществляется по 22 межмуниципальным и восьми межрегиональным маршрутам.