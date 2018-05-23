УФАС попросили проверить Кольцово на соблюдение правил оплаты парковки

Свердловский депутат Александр Ивачев решил направить запрос в региональное УФАС с просьбой проверить аэропорт Кольцово на соблюдение правил по взиманию платы за парковку.

Как сообщил Накануне.RU парламентарий, у него есть подозрения, что аэропорт злоупотребляет своим монопольным положением.

Напомним, история началась с того, что депутата не выпускали с парковки аэропорта, пока он не оплатил ее дважды в течение часа. Эта ситуация вызвала возмущение у Ивачева, в результате чего он решил посоветоваться с юристами и пришел к выводу о необходимости составления заявления в УФАС.

Депутат считает, что аэропорт пользуется тем, что у приезжающих в Кольцово "нет другой альтернативы в плане парковки автомобиля".

Администрация Кольцово объяснила Ивачеву свои действия тем, что при повторном заезде на паркинг в течение часа нужно снова заплатить деньги.

"Не вызывает вопросов, когда система требует оплаты за повторный въезд, если первый въезд на парковку в течение часа был бесплатным (то есть длился менее 15 минут). Такой подход логичен в борьбе с лишним трафиком и пробками на въезд. И совершенно нелепым выглядит повторное взимание платы, когда человек уже рассчитался за стоянку", - пишет Ивачев в соцсети Facebook.

В пресс-службе Кольцово сказали Накануне.RU, что прокомментируют ситуацию позже.

Напомним, воздушная гавань входит в холдинг "Аэропорты России" группы "Ренова" Виктора Вексельберга.