В районах Зауралья запретили заготавливать в лесах древесину

В лесах Курганской области запретили заготавливать древесину.
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Поводом для такого решения областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды послужило возникновение природных пожаров - чтобы обеспечить пожарную безопасность в регионе такие ограничения и были введены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.
Проведение всех видов, связанных с заготовкой древесины, в лесах запрещено с 23 мая по 12 июня этого года в Катайском, Щучанском, Шумихинском, Лебяжьевском и Варгашинском районах.