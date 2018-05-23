В районах Зауралья запретили заготавливать в лесах древесину

В лесах Курганской области запретили заготавливать древесину.

Поводом для такого решения областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды послужило возникновение природных пожаров - чтобы обеспечить пожарную безопасность в регионе такие ограничения и были введены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Проведение всех видов, связанных с заготовкой древесины, в лесах запрещено с 23 мая по 12 июня этого года в Катайском, Щучанском, Шумихинском, Лебяжьевском и Варгашинском районах.