В Челябинске в июне начнется строительство нового аэровокзала к саммитам ШОС и БРИКС

Строительство первой очереди нового аэровокзала челябинского аэропорта начнется в июне. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил генеральный директор аэропорта "Челябинск" Юрий Коньков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Уральская ВСМ включена в Транспортную стратегию РФ до 2030 года, она свяжет два аэропорта – "Челябинск" и "Кольцово", свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга. Поэтому развитие аэропорта и аэродромного комплекса – это наша стратегическая задача. Важно придерживаться графика работ и уже в текущем году начать осваивать средства", - подчеркнул глава области.

Юрий Коньков рассказал, что торги по выбору подрядной организации на сегодня уже завершены, результаты будут завтра. Известно, что на конкурс заявились две крупные компании.

"К началу лета приступим к строительно-монтажным работам аэровокзала", – сообщил он.

Также он заверил губернатора, что проектировщики предусматривают строительство станции ВСМ и прокладку магистрали рядом с будущим терминалом.

Генеральный директор ХП "Конгресс-холл" Виталий Передерий доложил о ходе строительных работ общественно-делового центра доложил. Так, получено разрешение на создание искусственного земельного участка, ведутся работы по его созданию. Идут работы по проектированию.

"Там много вопросов технических, а также по сетям, по заходу в Гавгосэкспертизу, много организационных вопросов по техническим условиям. Но все они успешно решаются. За летний период мы хотим завершить все подготовительные и проектные работы, получить разрешение на строительство и в августе – сентябре зайти на строительство основного здания", – рассказал он.

В Челябинске в этом году планируют привести в надлежащий вид все основные дорожные магистрали города. Полностью отремонтируют дороги на Свердловском проспекте и на проспекте Ленина, будут вестись работы по проспекту Победы, отремонтируют Меридиан, а также улицы Энгельса, Красная, Блюхера, улицы-дублеры дороги от аэропорта в центр.

Планируется отремонтировать аварийный мост по Троицкому тракту. Старый мост полностью будет разобран, вместо него построят новый, в четыре полосы. Работы начнутся в 2018 году, участок дороги через железнодорожные пути планируется закончить в 2019 году.

К саммитам в городе построят два подземных пешеходных перехода в Челябинске на перекрестке улиц Кирова и Труда и Кирова – Братьев Кашириных.