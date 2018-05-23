Канатную дорогу между "Лужниками" и Воробьевыми горами запустят только после ЧМ

Канатную дорогу, которая свяжет Воробьевы горы в Москве и стадион "Лужники", не успеют открыть к чемпионату мира по футболу, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы, но канатная дорога получит все бумаги и будет открыта уже после чемпионата мира по футболу.

Первоначально "канатку" у "Лужников" через Москву-реку планировалось построить к концу 2017 года и запустить к мировому футбольному первенству. Для посадки и высадки пассажиров должны открыть три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская набережная" и "Лужники", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на территории спорткомплекса "Лужники" сразу после проведения чемпионата мира-2018 появится музей футбола.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.