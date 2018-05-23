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23.05.2018 14:33 Мск (16:33 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Канатную дорогу между "Лужниками" и Воробьевыми горами запустят только после ЧМ
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стадион &quot;Лужники&quot; (Москва) (2017) | Фото: ТВ Центр

Канатную дорогу, которая свяжет Воробьевы горы в Москве и стадион "Лужники", не успеют открыть к чемпионату мира по футболу, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы, но канатная дорога получит все бумаги и будет открыта уже после чемпионата мира по футболу.

Первоначально "канатку" у "Лужников" через Москву-реку планировалось построить к концу 2017 года и запустить к мировому футбольному первенству. Для посадки и высадки пассажиров должны открыть три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская набережная" и "Лужники", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на территории спорткомплекса "Лужники" сразу после проведения чемпионата мира-2018 появится музей футбола.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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23.05.2018 14:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:33 Екб


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Канатную дорогу между "Лужниками" и Воробьевыми горами запустят только после ЧМ
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