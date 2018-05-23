Тюменский общественник проиграл суд, на котором пытался отстоять право на референдум о выборах глав муниципалитетов

Глава "Тюменского жилищного комитета" Юрий Рябцев проиграл суд, на котором оспаривал решение депутатов областной думы об отказе в референдуме по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов.

"Ответчик представил полный пакет документов, на основании которых в иске нам отказали. Ознакомиться с бумагами – там только возражений было 21 – и изменить свою позицию нам не дали. Судье дважды был заявлен отвод – она лишилась средства правовой защиты и, следовательно, доступа к правосудию. В результате конфронтации те ходатайства, которые мы заявляли, были отклонены. Целью было добиться, чтобы действия сторон попали в протокол. Это даст основания для отмены решения суда", - рассказал Накануне.RU Рябцев.

Он уточнил: то, что судья не дала времени скорректировать позицию, не отменяет права подать новый иск с тем же требованием – отменить решение облдумы об отказе в референдуме – но уже по другим основаниям.

"Изначально мы мотивировали иск тем, что нарушен порядок принятия решения. Нам документы не давали ни дума, ни облизбирком. Сейчас мы их позицию знаем, и будем подавать уже основной иск об отмене постановления думы. Мотивировочная часть будет готова на следующей неделе. Мы будем обжаловать сегодняшнее решение. Кроме того, мы будем подавать заявление о проведении проверки по признакам фальсификации документов о голосовании – бумага подписана первым заместителем председателя думы Андреем Артюховым, потому что спикер Сергей Корепанов был в отпуске, но он голосовал, а другие депутаты, которые также отдыхали или были в командировке, не голосовали", - резюмировал Рябцев.

Напомним, это уже третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Депутаты инициативу отклонили в режиме заочного голосования.