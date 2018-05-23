Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет в Псковской области: есть пострадавшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в Псковской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи осмотрели место происшествия, опросили детей и взрослых, в том числе водителя автобуса.

ДТП произошло 22 мая на автодороге Р-23 в Стругокрасненском районе. Пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург, съехал в кювет.

В автобусе находилось 29 человек, 26 из них – дети. По уточненной информации, в аварии пострадали 13 человек - двое взрослых и 11 несовершеннолетних. Пострадавшие отправлены в медицинские учреждения.

В апреле в Тверской области в автоаварию попал экскурсионный автобус Mercedes, погиб один человек.