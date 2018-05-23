Путин в курсе о смерти онкобольной, которая обращалась к нему за помощью во время "прямой линии"

Президент России Владимир Путин в курсе о смерти онкобольной девушки, которая ранее обращалась к нему за помощью во время "прямой линии". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в одной из столичных клиник скончалась 25-летняя жительница Апатит Дарья Старикова, которая в прошлом году пожаловалась Путину на проблемы в сфере здравоохранения Мурманской области. Девушка скончалась от рака, у нее была неизлечимая стадия.

"Да, президенту доложено", - цитирует Пескова ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, в курсе ли Путин о смерти девушки. От каких-либо подробностей о реакции президента на эту новость он воздержался.

Напомним, Владимир Путин лично контролировал ситуацию с лечением онкобольной.